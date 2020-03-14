Voleybol Efeler Ligi: Tokat Bld. Plevne: 0 - Halkbank Ankara: 3 Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi etabının son maçında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yenerek 12. galibiyetini elde etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi etabının son maçında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yenerek 12. galibiyetini elde etti.

Korona virüs önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan müsabakada Halkbank atak ve defansta rakibinden daha iyi oynadı. Mavi-Beyazlılar, servis ve blokta Tokat'tan daha iyi bir performans sergiledi. Maç genelinde yüzde 56 hücum yüzdesi tutturan başkent ekibinde Efe Bayram 22 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

ÖNEMLİ OLAN PLAYOFF

Karşılaşma ve sezonun değerlendirmesini yapan Halkbank Voleybol Takım Kaptanı Hasan Yeşilbudak, iyi bir oyunla haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. İyi yönetimleri için hakem ikilisine teşekkür eden tecrübeli oyuncu, lig etabını değil, ligi nerede bitirdiğinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Milli libero Yeşilbudak şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sezona kötü başladık ama gidişatımız hep iyiye oldu. Kaybettiğimiz kimi maçlarda bile iyi oynadık. Son maçımızı da galibiyetle kapattık. Sıra playoff etabında. Burada dirayetli ve inançlı bir Halkbank olacak. Camiamızı mutlu etmek için üstün bir mücadele ruhu ile sahada yer alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."

Tokat Bld. Plevne: 0 - Halkbank Ankara: 3

Salon: Ali Yücel-Tokat

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Julius Firkal (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Atakan Topal)

Halkbank: Dmitrii Bahov, Hakkı Çapkınoğlu, Toncek Stern, Efe Bayram, İbrahim Emet, Georgi Seganov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak)

Setler: 18-25, 17-25, 18-25

Süre: 1.12 (24, 24, 24)

(İHA)

Kaynak: İHA