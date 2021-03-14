Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 8. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Başlıyor!
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 8. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Başlıyor!

14.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:24
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 8. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Başlıyor!

Şampiyonluk Ligi'nde Günün Karşılaşmaları!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin sekizinci hafta ikinci gün karşılaşmaları bugün saat 14: 00 itibarıyla başlıyor. Merakla beklenen karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 8. Hafta 2. Gün Maçları

14 Mart 2021

NASR Esports -14: 00- 5 Ronin

FastPay Wildcats -15: 00- Team Aurora

1907 Fenerbahçe Espor -16: 00- Papara SuperMassive

Galatasaray Espor -17: 00- Dark Passage

Galakticos -18: 00- Beşiktaş Esports

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 8. hafta 2. Gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları  ve  Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz;

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Kaynak: Playerbros

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