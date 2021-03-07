Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Başlıyor!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin yedinci hafta ikinci gün karşılaşmaları bugün saat 14: 00 itibarıyla başlıyor. Merakla beklenen karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün Maçları

7 Mart 2021

Team Aurora -14.00- Dark Passage

Beşiktaş Esports -15: 00- 5 Ronin

1907 Fenerbahçe Espor -16: 00- Galatasaray Espor

fastPay Wildcats -17: 00- NASR Esports

Galakticos -18: 00- Papara SuperMassive

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 7. hafta 2. Gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları ve Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz;

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Kaynak: Playerbros