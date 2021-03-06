Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları Başlıyor!
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları Başlıyor!

06.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:21
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları Başlıyor!

Şampiyonluk Ligi'nde Günün Karşılaşmaları!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin yedinci hafta birinci gün karşılaşmaları bugün saat 14: 00 itibarıyla başlıyor. Merakla beklenen karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.

Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 1. Gün Maçları

6 Mart 2021

Beşiktaş Esports -14: 00- Team Aurora

Galatasaray Espor -15: 00- Galakticos

5 Ronin -16: 00- 1907 Fenerbahçe Espor

Dark Passage -17: 00- FastPay Wildcats

Papara SuperMassive -18: 00- NASR Esports

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 7. hafta 1. Gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları  ve  Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz;

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Kaynak: Playerbros

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