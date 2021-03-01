Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. Hafta 2. Gün MVP'leri!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsiminde 6. hafta 2. günü geride bıraktık. Oynanan karşılaşmaların sonucunda maçların sonucunda seçilen MVP oyuncuları belli oldu.

Günün ilk karşılaşmasında Galakticos - 5 Ronin karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Galakticos oldu.

Maçın MVP oyuncusu 9/0/11 lik Mıss Fortune performansı ile taşıyıcı oyuncusu Kemba oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise FastPay Wildcats - Beşiktaş Esports karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım FastPay Wildcats oldu.

Maçın MVP oyuncusu 5/2/13 lük Tahm Kench performansı ile destek oyuncusu Farfecth oldu.

Günün üçüncü karşılaşmasında 1907 Fenerbahçe Espor - Team Aurora karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Maçın MVP oyuncusu 7/1/7 lik Mıss Fortune performansı ile taşıyıcı oyuncusu Neramın oldu.

Günün dördüncü karşılaşmasında ise Galatasaray Espor - Papara SuperMassive karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım Papara SuperMassive oldu.

Maçın MVP oyuncusu 8/0/9 luk Wukong performansıyla üst koridor oyuncusu Ragner oldu.

Günün beşinci ve son karşılaşması NASR Esports - Dark Passage karşı karşıya geldi ve galibiyete uzanan takım NASR Esports oldu.

Maçın MVP oyuncusu 0/2/12 lik Thresh performansıyla destek oyuncusu Japone oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. hafta 2. gün sonuçlarına bakmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros