Vodafone çöktü mü? SON DAKİKA! Vodafone problem mi var, internet neden çekmiyor 7 Temmuz Pazartesi?

Vodafone çöktü mü? Bazı Vodafone kullanıcıları bir süredir şebeke sorunu yaşadıklarını dile getirerek sosyal medyada gündem oluşturdu. Vodafone problem mi var, internet neden çekmiyor?Vodafone çöktü mü?

VODAFONE ÇÖKTÜ MÜ?

Vodafone için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de yaşandığı görülmektedir.

Vodafone'dan henüz problemle ilgili bir açıklama gelmedi.