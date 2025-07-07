Vodafone çöktü mü? SON DAKİKA! Vodafone problem mi var, internet neden çekmiyor 7 Temmuz Pazartesi?

Vodafone çöktü mü? SON DAKİKA! Vodafone problem mi var, internet neden çekmiyor 7 Temmuz Pazartesi?
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Bazı Vodafone kullanıcıları bir süredir şebekenin çekmediğinden şikayetçi. Kullanıcılar internette Vodafone problem mi var, internet neden çekmiyor gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Vodafone çöktü mü? Bazı Vodafone kullanıcıları bir süredir şebeke sorunu yaşadıklarını dile getirerek sosyal medyada gündem oluşturdu. Vodafone problem mi var, internet neden çekmiyor?Vodafone çöktü mü?

VODAFONE ÇÖKTÜ MÜ?

Vodafone için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de yaşandığı görülmektedir.

Vodafone çöktü mü? SON DAKİKA! Vodafone problem mi var, internet neden çekmiyor 7 Temmuz Pazartesi?

Vodafone'dan henüz problemle ilgili bir açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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