VLP aşısı nedir? VLP aşısı nerede üretiliyor, hangi ülkenin?
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VLP aşısı nedir? VLP aşısı nerede üretiliyor, hangi ülkenin?

VLP aşısı nedir? VLP aşısı nerede üretiliyor, hangi ülkenin?
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VLP aşısı nedir? VLP aşısı hangi ülkenin? Soruları merak ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması çerçevesinde ilk doz aşıyı oldu. Peki, VLP aşısı nedir? VLP aşısı hangi ülkenin? VLP aşısı ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

VLP aşısı nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünyada sayılı, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisiyle geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu. Peki, VLP aşısı nedir? VLP aşısı hangi ülkenin? VLP aşısı ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

VLP AŞISI NEDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen VLP aşı adayının insan denemeleri, 18 artı 18'lik biri düşük, diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her 2 grubun 6'sı plasebo. Yani içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor.

Türkiye'de uygulanmaya başlanan aşıların aksine VLP aşısı, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil, deri altına yapılacak.

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farklı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteini de aşı antijeni olarak kullanılıyor. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor.

VLP AŞISI NEREDE ÜRETİLİYOR?

Bakan Varank, Mayda ve İhsan Gürsel hocaların çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Ocak ayında Nobel İlaç'ın Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent'teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisini ziyaret etmişti.

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