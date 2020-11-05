Vizon nedir? Nasıl bir hayvandır? Nerede yetiştiriliyor? En önemli özelliği nedir?

Kuzey Yarım küreye has sansargiller ailesinden bir gelincik türü olan Vizon'lar kürkleri için yetiştirilirler. Vizon nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Vizon nedir, nasıl bir hayvandır? Nerede yetiştiriliyor? İşte detaylar haberimizde...

Vizon nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İspanya'da bir çiftlikte 100 bine yakın vizonda korona virüs tespit edilmesinin ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamada vizonların itlaf edileceği duyuruldu. Peki Vizon nedir, nasıl bir hayvandır? Nerede yetiştiriliyor? İşte detaylar haberimizde...

VİZON NEDİR?

Vizon, kuzey yarıküreye has, sansargiller ailesinden bir gelincik türü. Avrupa vizonu (Mustela lutreola) ve Amerikan vizonu (Mustela vison) kürkleri kullanmak için yetiştirilirler. Özellikle Amerikan vizonu değerli kürkü nedeniyle dünyanın her yerinde çiftliklerde yetiştirilir. Su kenarlarında yaşayan vahşi vizon genellikle küçüktür, insanlardan saklanır ve gececildir.