ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Vızıldayarak uçan bir tür böcek" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"VIZILDAYARAK UÇAN BİR TÜR BÖCEK" HANGİSİNİN TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK'TEKİ TANIMIDIR?

A: Vızvız böceği

B: Karasinek

C: Ariı

D: Sivrisinek

Cevap: A