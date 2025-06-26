"Vızıldayarak uçan bir tür böcek" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Vızıldayarak uçan bir tür böcek" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Vızıldayarak uçan bir tür böcek" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Vızıldayarak uçan bir tür böcek" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
"VIZILDAYARAK UÇAN BİR TÜR BÖCEK" HANGİSİNİN TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK'TEKİ TANIMIDIR?
A: Vızvız böceği
B: Karasinek
C: Ariı
D: Sivrisinek
Cevap: A