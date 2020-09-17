Viyana Filarmoni Orkestrası canlı yayınla TRT 2'de
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Viyana Filarmoni Orkestrası canlı yayınla TRT 2'de

Viyana Filarmoni Orkestrası'nın "2020 Yaz Gecesi Konseri" canlı yayınla TRT 2 ekranlarına gelecek.

Viyana Filarmoni Orkestrası canlı yayınla TRT 2'de
17.09.2020 16:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:25

Viyana Filarmoni Orkestrası'nın "2020 Yaz Gecesi Konseri" canlı yayınla TRT 2 ekranlarına gelecek.

En iyi senfonik müzik toplulukları arasında gösterilen orkestra, Schönbrunn Sarayı'nın bahçesinde müzikseverlerle buluşacak.

Ünlü Rus şef Valery Gergiev'in yöneteceği konser, yarın 21.15'te TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak.

Konserde solist Jonas Kaufmann, Jules Massenet, Emmerich Kalman ve Giacomo Puccini'den aryalar seslendirecek.

Orkestranın 2004'ten bu yana ücretsiz olarak verdiği, bu yılki teması "Aşk" olarak belirlenen "2020 Yaz Gecesi Konseri"nde ayrıca Wagner, Offenbach, Bartholdy, Maurice Jarre ve Aram Haçaturyan'ın "Aşk" temalı besteleri yer alacak.

Kaynak: AA

AA Editörü - Musa Alcan
Musa Alcan
AA Editörü
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