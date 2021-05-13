- Viyana'da İsrail karşıtı protesto

- Viyana'da İsrail karşıtı protesto Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişi sokaklara dökülerek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

- Viyana'da İsrail karşıtı protesto

VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişi sokaklara dökülerek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları şiddetini arttırarak devam ederken, dünyanın farklı noktalarında da İsrail karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor. İngiltere, ABD, Lübnan, Ürdün ve Yunanistan'ın ardından bu defa da Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandı. Kentin turistik bölgelerinden Mariahilfer'de toplanan göstericiler, Filistin ve Türk bayrakları açarak, "Özgür Filistin" ve "İsrail saldırıları sona ersin" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler daha sonra, İnsan Hakları Meydanı'na kadar yürüyerek, burada kurulan platformda konuşma yaptı. Konuşmalarda İsrail'in başta Mescidi Aksa olmak üzere Filsitin'e yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulunuldu.

"İsrail kabul etmese de apartheid (ırkçı) bir rejimdir"

Woman In Black sivil toplum kuruluşu temsilcisi Mary Pampalk, topluluğa hitaben yaptığı konuşmada, Avusturya'da Filistin davası için çeşitli çalışmalarda bulunduklarını kaydederek, Filistinlilerin 1948'den bu yana haklarının ihlal edildiğini ve yurtlarından edildiklerine dikkati çekerek, "Bizler bu durumu protesto ediyoruz. İsrail'in insan hakları ihlallerine göz yumamayız. İsrail kabul etmese de apartheid (ırkçı) bir rejimdir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı