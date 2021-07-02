Vitor Pereira Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu! Vitor Pereira kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi. Sarı-Lacivertliler'in uzun süren hoca bekleyişi Pereira ile sonlandı. Peki, Vitor Pereira evli mi? Vitor Pereira kimdir? Vitor Pereira Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu! Vitor Pereira kaç yaşında, nereli?

Merakla beklenen ve birçok isim üzerinde konuşulan Fenerbehçe'nin teknik direktörü belli oldu. Vitor Pereira Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu! Vitor Pereira kaç yaşında, nereli?

VITOR PEREIRA KİMDİR?

Son dakika: Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi. Sarı-Lacivertliler'in uzun süren hoca bekleyişi Pereira ile sonlandı. Benitez, Bilic, Bielsa, Favre, Fonseca gibi isimlerle anılan Sarı-Lacivertliler'in hiç gündemde olmayan Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşması gündemi salladı.

Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira (d. 26 Temmuz 1968, Espinho), Portekizli teknik direktör ve eski futbolcudur. Espinho kentinde doğmuş ve futbolculuğa Sporting de Espinho kulübünde başlamıştır. Kariyeri boyunca orta saha olarak, ülkesinin amatör kulüplerinde forma giymiş, 28 yaşında futbolu bırakmıştır.

Futbolu bıraktıktan sonra, çalışmaya başlamıştır. 2004 yılında Sanjoanense'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştır. 2005 yılında, daha önce formasını giydiği Espinho'nun başına geçtikten sonra; 2007'de Porto altyapısında ikinci kez antrenörlüğe başlamıştır. 2008-09 sezonunda, Segunda Liga'da mücadele eden Santa Clara'da göreve başlamıştır.