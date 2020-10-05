Vitor Hugo kimdir? Vitor Hugo kaç yaşında nereli? Vitor Hugo hangi pozisyonda oynuyor? Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı?
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Vitor Hugo kimdir? Vitor Hugo kaç yaşında nereli? Vitor Hugo hangi pozisyonda oynuyor? Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı?

05.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:22
Vitor Hugo kimdir? Vitor Hugo kaç yaşında nereli? Vitor Hugo hangi pozisyonda oynuyor? Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Vitor Hugo,sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Vitor Hugo kaç yaşında nereli? Vitor Hugo hangi pozisyonda oynuyor? Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı? Vitor Hugo kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Vitor Hugo, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Vitor Hugo kimdir? Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı? Vitor Hugo kaç yaşında nereli? Vitor Hugo hangi pozisyonda oynuyor?

VİTOR HUGO KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Mayıs 1991 (29 yıl yaşında),

Doğum yeri: Guaraci, Paraná, Brezilya

Boy: 1,87 m

Kilo: 80 kg

Eş: Rafaella Caroline Panicio Alves

Şu andaki takımı: SE Palmeiras Defans

Katılma tarihleri: 2019

VİTOR HUGO KARİYERİ

Hugo, Fiorentina adına ilk golünü 11 Mart 2018'de Benevento'ya karşı oynanan Serie A maçında attı ve maçın tek golünü kulübünün yakın zamanda ölen kaptanı Davide Astori'ye Astori'nin imajını taşıyan bir tişörtü selamlayarak verdi. 5 Ekim 2020'de Hugo, Türk kulübü Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Ocak 2017'de Kolombiya'ya karşı hazırlık için Brezilya milli takımına çağrıldı, ancak kullanılmayan bir yedek olarak kaldı.

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