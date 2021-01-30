Vitamin deposu iğde meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vitamin deposu iğde meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

30.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:43
Vitamin deposu iğde meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

İğde meyvesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve öksürüğü kestiğini söyleyen Diyetisyen Öznur Akgöz, "Özellikle meyvesiyle birlikte yaprağı da kaynatılarak, çayı içildiğinde öksürük üzerinde daha etkili olur.

İğde meyvesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve öksürüğü kestiğini söyleyen Diyetisyen Öznur Akgöz, "Özellikle meyvesiyle birlikte yaprağı da kaynatılarak, çayı içildiğinde öksürük üzerinde daha etkili olur. Hem öksürüğe iyi geldiği hem de bağışık sistemini güçlendirici özelliğe sahip olması nedeniyle, fazla tüketilmemesi şartıyla, koronavirüse karşı korunmak için de tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

Uzmanlar, kovid-19'a karşı en etkili savunmanın, güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunu söylüyor. Birçok kişi çeşitli gıda takviyeleri, vitaminler ve sağlıklı besinleri tercih ediyor. İçerdiği vitamin ve kalsiyum gibi minerallerle zengin iğde meyvesinin faydalarını anlatan Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Öznur Akgöz, koronavirüs sürecinde de kullanılabileceğini söyledi.

VİTAMİN DEPOSU

İğde meyvesinin zengin bir vitamin deposu olduğunu aktaran Akgöz, "İğde meyvesi, karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişen kırmızımsı, kahverengimsi bir meyvedir. Asya ülkelerinde, geleneksel tıpta oldukça yaygın şekilde kullanılan bir meyvedir. Meyve olarak tüketilebildiği gibi çay ya da reçel olarak da kullanılabilir. İğde meyvesi A, C, E vitaminleri ve kalsiyum gibi mineraller içerir. Ayrıca yağ asitleri, glikozitler ve antioksidan aktivitelere sahip olan flavonoid ve tanenlerden de zengindir. Yapılan çalışmalarda yüksek antioksidan olduğu ve antimikrobiyal, antiinflamatuar ve antikanser özelliği de var. Soğuk algınlığı, öksürük, hazımsızlık gibi semptomların tedavisinde de kullanılabilir. Ayrıca geleneksel tıpta da ateş düşürücü olarak ve böbrek rahatsızlıklarını gidermek için tüketilebilir" diye konuştu.

FAZLA TÜKETİMİ KABIZLIĞA NEDEN OLABİLİR

İğde meyvesinin faydalarından bahseden Akgöz, fazla tüketimin birtakım yan etkileri olabileceğini söyleyerek, "İğde meyvesi, besin değerleri oldukça yüksek ve kalori değeri düşük bir meyvedir. Ara öğünlerde, günlük bir avuç kadar tüketilebilir. Ancak fazla miktarda tüketildiğinde hazımsızlığa ve kabızlığa yol açabilir. Buna bağlı olarak gaz, kramp gibi semptomlar da görülebilir" dedi.

KORONAVİRÜSE KARŞI TÜKETİLEBİLİR

İğdenin hem bağışıklığı güçlendirdiğini hem de öksürüğe karşı etkili olduğunu belirten Akgöz, "Yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu ve içerdiği bileşikler sayesinde öksürüğe iyi geldiği, bağışıklık sistemini de desteklediği belirtilmektedir. Özellikle meyvesiyle birlikte yaprağı da kaynatılarak, çayı içildiğinde öksürük üzerinde daha etkili olur. Hem öksürüğe iyi geldiği hem de bağışık sistemini güçlendirici özelliğe sahip olması nedeniyle, fazla tüketilmemesi şartıyla, koronavirüse karşı korunmak için de tüketilmesini öneriyoruz" diyerek sözlerine son verdi.


Vitamin deposu iğde meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Vitamin deposu iğde meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Hanife Gürdal Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Fernando Muslera Marcel Tisserand
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vitamin deposu iğde meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 11:07:55. #1.16#
title