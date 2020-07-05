Virolog Açıkladı: Koronavirüste İkinci Dalga Olacak mı?
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Virolog Açıkladı: Koronavirüste İkinci Dalga Olacak mı?

Bonn Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Hendrik Streeck, yeni tip koronavirüs salgınında

Virolog Açıkladı: Koronavirüste İkinci Dalga Olacak mı?
05.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:45

Bonn Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Hendrik Streeck, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga olup olmayacağı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, koronavirüste ikinci dalga olacak mı? Detaylar haberimizde.

Koronavirüste İkinci Dalga İhtimali Var mı?

Alman Virolog Hendrik Streeck, konu ile ilgili Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Gerek ulusal gerek uluslararası düzeylerde olsun ikinci dalganın olmayacağını düşünüyorum. Bu virüsün ortadan kalkacağını söylemiyorum. Sadece yeni endemik koronavirüs haline gelecek" dedi.

Koronavirüsün aşı bunununcaya kadar yok edilmesinin mümkün olmadığını belirten Prof. Streeck, "Halihazırda dünya genelinde 4 endemik insan koronavirüsü var. Bu dört adet virüs, Avrupa'da kış aylarda tüm grip vakalarının yüzde 10 ila 30'dan sorumlu. Genelde, endemik insan koronavirüsleri üst ve alt solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Yeni tip koronavirüsün de endemik koronavirüse dönüşeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs ile birlikte yaşamaya başlamamız gerektiğini ifade eden Prof. Streeck, "Bu, hangi önlemlerin daha etkili olduğunu anlamamız gerektiği anlamına geliyor. Bazıları bunun maske olduğunu söylüyor, diğerleri temasların kısıtlanması gerektiğini savunuyor ve kitlesel etkinlikleri yasaklıyor. Ama şu an için net olarak hiçbir şey bilmiyoruz. Başlangıçta, hızlı ve eşzamanlı olarak birçok farklı önlem alınmıştı. Şimdi de virüsü en iyi neyin engellediğini anlamak önemli ancak bunu anladığımızda ileriye dönük doğru yola girmiş olacağız" dedi.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 4 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 204.610 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.206'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 179.492 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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