Viranşehir'de zabıtalar balık satan işyerlerini denetledi - Haberler

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Viranşehir'de zabıtalar balık satan işyerlerini denetledi

AA - Reşit Dağ - Güncel
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Viranşehir'de zabıtalar balık satan işyerlerini denetledi

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, balık satışı yapılan işyerlerinde denetim yaptı.

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, balık satışı yapılan işyerlerinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik balık tüketimini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda zabıta ekipler ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satışı yapan işyerlerini denetledi.

Denetimlerde fiyat etiketleri, soğutucular, balıkların tazeliği ve saklama koşullarının standartlara uygunluğu kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uymayan işyerlerini uyardı.

AA / Reşit Dağ - Güncel

Viranşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel, Haberler

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