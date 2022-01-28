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Viranşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi aileye destek

AA, Reşit Dağ - Güncel
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Viranşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi aileye destek

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret etti.

ŞIRNAK (AA) - Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Salih Ekinci Şırnak Mahallesi yaşayan bir engelli çocuğu bulunan aileyi ziyaret etti.

Ailenin taleplerini dinleyen Ekinci, aileye yalnız olmadıklarını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ve belediyenin imkanları dahilinde her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Yaşadıkları zor koşulları dile getiren baba M.S.K ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu zorlu günlerde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Ekinci'ye teşekkür etti.

AA / Reşit Dağ - Güncel

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