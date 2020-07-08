Viranşehir Belediyesi yeni iş makineleri ile sahada Viranşehir Belediyesi yeni kiraladığı iş makinelerini sahaya sürerek çalışmalara başladı.

Viranşehir Belediyesi yeni kiraladığı iş makinelerini sahaya sürerek çalışmalara başladı.

Viranşehir Belediye Fen İşleri ekipleri, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan eski çöp alanında daha önce yığılan hafriyat ve çöpleri yeni iş makineleri ile şehir dışına çıkarıyor. 'Her şey Viranşehir için' sloganı ile çalışmalarına devam eden Viranşehir Belediyesi, çöpleri taşımanın ardından alanda tasfiye çalışması yaparak güzel bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA