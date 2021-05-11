Virajı alamayan tır devrildi

Virajı alamayan tır devrildi Ardahan Posof-Damal karayolunda seyir halindeyken virajı alamayan tır devrildi.

Virajı alamayan tır devrildi

ARDAHAN - Ardahan Posof-Damal karayolunda seyir halindeyken virajı alamayan tır devrildi.

Alınan bilgilere göre, kaza Posof-Damal karayolunda meydana geldi. Duran Karaca idaresinde ki 06 JSS 81 plakalı tır, Posof-Damal karayolunda virajı tam alamadığı için devrilerek yoldan çıktı. Devrilen tır orman ağaçlarına takılarak ters döndü.

Kazada yaralanan sürücü olaya yerine gelen ambulansla Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahıs burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM ATAMAN