Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Antalya'da otomobil sürücüsü, virajı alamayarak karşı şeride geçti.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da otomobil sürücüsü, virajı alamayarak karşı şeride geçti. Kaldırımdaki ağaca çarparak zor duran otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarında Kumköy istikametinden Side istikametine seyir halindeki Nurcan Çemtaş'ın kullandığı 07 ALB 224 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak karşı şeride geçmesi ve kaldırımı aştıktan sonra ağaca çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Nurcan Çemtaş ile otomobilde yolcu olarak bulunan Dilan Şimşek yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı

Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı

 Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı

Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı

 Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title