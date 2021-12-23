Villaya kaçak elektrik çekip, uyuşturucu serası kurmuşlar - Haberler
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Villaya kaçak elektrik çekip, uyuşturucu serası kurmuşlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Villaya kaçak elektrik çekip, uyuşturucu serası kurmuşlar Kaçak elektrik ihbarına giden jandarma, uyuşturucu serası ile karşılaştı İzmir'in Menemen ilçesinde kaçak elektrik kullanıldığı ihbarı üzerine bir villaya giden jandarma ekipleri, villanın uyuşturucu serasına çevrildiğini fark etti.

MENEMEN, İZMİR (İHA) - Villaya kaçak elektrik çekip, uyuşturucu serası kurmuşlar

Kaçak elektrik ihbarına giden jandarma, uyuşturucu serası ile karşılaştı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde kaçak elektrik kullanıldığı ihbarı üzerine bir villaya giden jandarma ekipleri, villanın uyuşturucu serasına çevrildiğini fark etti. Seraya çevrilen evde 98 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Villakent Mahallesi'nde bulunan bir villada kaçak elektrik kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler adrese giderek kapıyı çaldı. Kapıyı T.E. ve kardeşi E.C.P. açtı. Evden yoğun kenevir kokusu gelmesi üzerine şüphelenen ekipler, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan emir doğrultusunda adreste arama yaptı. Yapılan aramada, 98 kök kenevir olduğu değerlendirilen bitki, yaklaşık 20 gram kenevir tohumu olduğu değerlendirilen madde, çürümüş kenevir yaprakları ve kenevir yetiştirmeye yarayan ısı ve ışık düzenekleri ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin geldiği esnada villanın bahçesinde bulunan S.E. ve eşi S.E.'nin evi kendilerinin kiraladığı ve evde esrar içtiklerini söyledikleri öğrenildi.

Operasyonda olayla ilgili aile bireyleri hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Villaya kaçak elektrik çekip, uyuşturucu serası kurmuşlar

Villaya kaçak elektrik çekip, uyuşturucu serası kurmuşlar

Villaya kaçak elektrik çekip, uyuşturucu serası kurmuşlar

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İhlas Haber Ajansı / Ayhan Ederoğlu - Son Dakika Haberleri

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