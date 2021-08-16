Vildan Atasever ve Mehmet Erdem cephesinde flaş gelişme

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Vildan Atasever (40) ile müzisyen Mehmet Erdem (43) cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in evlilik kararı aldıkları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da görüntülenen Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in ilişkilerine bir şans daha verdikleri ortaya çıkmıştı.

İkilinin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldığı öğrenildi.

Magazin D'den Asiye Acar'ın haberine göre; Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'in 9 Eylül 2021'de İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşecek düğünle hayatlarını birleştirecekleri öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin