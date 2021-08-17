Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in düğün tarihi belli oldu
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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in düğün tarihi belli oldu

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in düğün tarihi belli oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

İlişkilerine bir şans daha veren Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

İlişkilerine bir şans daha veren Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

Ünlü çiftin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldığı öğrenildi.

NİKAH TARİHLERİ KESİNLEŞTİ

Magazin D'nin haberine göre; Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çifti, 9 Eylül tarihinde Beyoğlu'nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek.

Kaynak: Hürriyet

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