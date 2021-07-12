Vildan Atasever ile Mehmet Erdem cephesinde flaş gelişme!

Oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in aşkı tam gaz devam ediyor. Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Atasever ile Erdem cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte o haberin perde arkası...