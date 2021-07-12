Vildan Atasever ile Mehmet Erdem cephesinde flaş gelişme!
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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem cephesinde flaş gelişme!

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem cephesinde flaş gelişme!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in aşkı tam gaz devam ediyor. Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Atasever ile Erdem cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte o haberin perde arkası...

Oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in evlilik kararı aldıkları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenen Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in ilişkilerine bir şans daha verdikleri ortaya çıkmıştı.

İkilinin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldığı öne sürüldü.

İşte Posta yazarı Suna Akyıldız'ın dikkat çeken yazısı:

"Oyuncu Vildan Atasever ilk evliliğini Taylan Kılınç, ikincisini İsmail Hacıoğlu ile yapmıştı. İş insanı Erkan Akdemir ile de nişanlanıp ayrılmıştı. Bir süredir şarkıcı Mehmet Erdem ile birlikte. Geçtiğimiz hafta tatil sezonunu Bodrum'da açan çift evlilik kararı almış.

EYLÜL'DE DÜĞÜN VAR

Aileler tanışmış. Eylül'de nikah masasına oturmaya karar vermişler. Sık sık tartıştıkları, bir ayrılıp bir barıştıkları söylenen çiftin evlilikleri umarım uzun ömürlü olur."

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem cephesinde flaş gelişme!
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem cephesinde flaş gelişme!
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem cephesinde flaş gelişme!

Kaynak: Snob Magazin

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