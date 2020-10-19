Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 84 kişi öldü
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Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 84 kişi öldü

19.10.2020 13:09 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:09
Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 84 kişi öldü

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 40'a yakın kişinin kaybolduğu bildirildi.

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 40'a yakın kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin orta kesimlerini yaklaşık 2 haftadır etkisi altına alan şiddetli yağışlar can kaybına neden oldu.

Aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında, aralarında arama kurtarma ekibi üyelerinin de bulunduğu 84 kişi yaşamını yitirirken, 38 kişiden hala haber alınamıyor. Kayıpları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışlarda 52 bin 933 evi su bastığı, 24 bin 734 evin ağır hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 107 bin 500 hektardan fazla ekili alanın zarar gördüğü sellerde 461 bin büyük ve küçükbaş hayvanın telef olduğu ya da sel sularında sürüklendiği, 30 kilometreye yakın kara yolunun hasara uğradığı kaydedildi.

Başbakan Nguyen Xuan Phuc, sel mağdurları için para toplamak amacıyla ülke çapında bir kampanya başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, Güney Çin Denizi'nin kuzeyindeki düşük basınç nedeniyle bölgede en az 20 Ekim'e kadar aralıksız yağış beklendiği, şiddetli yağmurun, bölgedeki hidroelektrik santralleri ve sulama sistemlerinin baraj rezervuarlarını da tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak

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