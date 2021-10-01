Viego'nun Mordekaiser ultisinden çıkabilmesini sağlayan bir hata keşfedildi! - Haberler
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Viego'nun Mordekaiser ultisinden çıkabilmesini sağlayan bir hata keşfedildi!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Viego'nun Mordekaiser ultisinden çıkabilmesini sağlayan bir hata keşfedildi!

Mahvolmuş Kral bir oyun hatası ile daha karşımızda!

Mordekaiser ve Viego, çıktıkları günden beri oyunun en hatalı iki şampiyonu diyebiliriz. Hatırlayacağınız gibi Viego ilk çıktığında bir süre profesyonel arenalarda seçilememişti. Bunun da sebebi şampiyonun çok fazla sayıda oynanış hatasına sahip olmasıydı. Bu hataların neredeyse tamamı giderildi fakat görünen o ki Mahvolmuş Kral hala sorun çıkarmaya devam ediyor!

Bir oyuncu, Viego kendi ultisini Mordekaiser ona ulti kullandığı durumda ulti alanın dışına attığında ultinin dışında kaldığını farketti. Bu durumda Mordekaiser, Mahvolmuş Kral'a hasar atamıyor. Mordekaiser ultisi sonlandığında da şampiyon ultisini kullandığı yerden oyuna devam ediyor. Buraya tıklayarak oluşan hatanın videosuna gidebilirisiniz.

Normal şartlarda Mordekaiser, ultisini kullandığı düşmanını süresi bitene ya da düşürene kadar bu alanda tutuyor. Fakat bu hatada aslında ultisi bir işe yaramamış oluyor. Her ne kadar Mordekaiser'in şu sıralar seçilme oranı fazla olmasa bile, oyunda oluşan bu hata birçok oyuncuyu hüsrana uğratabilir.

Şu an için Riot Games bu hatanın farkında mı bilemiyoruz. Fakat Reddit üzerinden paylaşılan hataları anında inceleyip çözdüklerini görüyoruz. Kısa bir süre içerisinde bu hata da oyundan kaldırılacaktır.

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