Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı

Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Anneannesiyle birlikte çektiği videolarla büyük yankı uyandıran ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Büyük, babasıyla ilgili merak edilen sorulara da cevap verdi.

Çektiği videolarla milyonlarca beğeni alan Selçuk Büyük, kendisinden ve aile yaşamından bahsetti. Nasıl fenomen olduğunu anlatan Büyük, "Bizde her şey samimi, kendiliğinden oluyor, o nedenle seviliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ANNEANNESİ DE YAYINA KONUK OLDU

Yayın sırasında anneannesi Sultan Hanım'a da bağlanılarak düşünceleri alındı. Fenomen, içerik üreticisi olmak isteyenlere de tavsiyeler verdi. Özellikle babası merak edilen Büyük, bu konuda da samimi açıklamalarda bulundu.

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