Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Anneannesi ile çektiği eğlenceli videolarla binlerce izlenmeye ulaşan sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Enes Özdemir'in sorularını yanıtladı. Eğlenceli anların yaşandığı röportaja görüntülü olarak bağlanan anneanne ise doğallığıyla bir kez daha gönüllüleri fethetti.
Ailesiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşarak tanınan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan programa görüntülü bağlanarak Enes Özdemir ile sohbet etti.
İlk kez yayınladığı videolar hakkında konuşan anneanne, torununa olan sevgisinden ve kısa sürede oluşan takipçi kitlesinden bahsetti.