Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu

Anneannesi ile çektiği eğlenceli videolarla binlerce izlenmeye ulaşan sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Enes Özdemir'in sorularını yanıtladı. Eğlenceli anların yaşandığı röportaja görüntülü olarak bağlanan anneanne ise doğallığıyla bir kez daha gönüllüleri fethetti.