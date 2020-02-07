Video: Savaşta birbirinin izini kaybeden Rus kız kardeşler 78 yıl sonra kavuştu
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Video: Savaşta birbirinin izini kaybeden Rus kız kardeşler 78 yıl sonra kavuştu

İkinci Dünya Savaşı'ndaki Stalingrad Muharebesi sırasında tank fabrikasında çalışan iki Rus kız kardeş Rozalina ve Yulya, 1942 yılının Ağustos ayında Nazi uçaklarının bombalandığı fabrikadan tahliye edilirken birbirlerini kaybetti ve bir daha da kavuşamadı.

07.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:12

İkinci Dünya Savaşı'ndaki Stalingrad Muharebesi sırasında tank fabrikasında çalışan iki Rus kız kardeş Rozalina ve Yulya, 1942 yılının Ağustos ayında Nazi uçaklarının bombalandığı fabrikadan tahliye edilirken birbirlerini kaybetti ve bir daha da kavuşamadı. Ta ki birkaç gün öncesine kadar. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Video: Savaşta birbirinin izini kaybeden Rus kız kardeşler 78 yıl sonra kavuştu
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