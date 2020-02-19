: Video: Pilotlar şiddetli rüzgara karşı 400 tonluk uçağı Heathrow'a 'yengeç' gibi indirdi

19.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:57

Şiddetli rüzgar sebebiyle birçok uçuşun iptal edildiği Londra'nın Heathrow Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'in acil iniş yaptığı görüntüler ilgi çekti. Uzmanlar uçağın rüzgara karşı aldığı pozisyon sebebiyle bu eyleme "yengeç inişi" adını verdiView on euronews

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