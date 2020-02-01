: Video: Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni

01.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:57

Geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant için L. A. Lakers'ın Portland Trail Blazers'ı konuk ettiği maçta anma töreni düzenlendi. Lakers oyuncusu LeBron James maçtan önce yaptığı konuşmasında gözyaşlarını tutamadıView on euronews

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