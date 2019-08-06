Video | Japonya'da geliştirilen yeni 'uçan araba'nın tanıtımı yapıldı

06.08.2019 17:09

Japon elektronik devi NEC, Cartivator isimli startup firmasıyla birlikte yeni geliştirdikleri 'uçan araba' için tanıtım etkinliği düzenledi.

Drone teknolojisine benzer bir şekilde dört adet pervane ile havalanan araç, denemelerde yerden üç metre yükseğe kadar çıktı. Elektrikle çalışan arabanın otonom uçuş özelliğine de sahip olması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle