Video | Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü.

Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü. Hindistan Tren Yolları, 5 bin vagonon koronavirüsle mücadele kapsamında hastane olarak kullanılacağını açıkladı.View on euronews