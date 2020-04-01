Video | Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü
Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü.
01.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:09
Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü. Hindistan Tren Yolları, 5 bin vagonon koronavirüsle mücadele kapsamında hastane olarak kullanılacağını açıkladı.View on euronews
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com