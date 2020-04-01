Video | Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü. Hindistan Tren Yolları, 5 bin vagonon koronavirüsle mücadele kapsamında hastane olarak kullanılacağını açıkladı.

Hindistan'da tren vagonları, Covid-19 hastaları için hastane odasına çevrildi.

Ülkede hasta kapasitesi neredeyse dolan hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve virüsün ülkede yayılmasına engel olmak adına vagonlar karantina merkezleri olarak kullanılacak. Euronews.com'da Görüntüle