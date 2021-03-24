(VİDEO-GRAFİK) - Türkiye'de son 50 senenin en sıcak 3. kış mevsimi bu yıl yaşandı
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(VİDEO-GRAFİK) - Türkiye'de son 50 senenin en sıcak 3. kış mevsimi bu yıl yaşandı

24.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:51

Türkiye'nin yıllara göre en sıcak geçen ilk 10 kış mevsiminin gösterildiği video-grafik 2010-2021 yılları arasındaki kış mevsimlerine ait sıcaklık değerlerini gösteren animasyon En yüksek ve en sıcak sıcaklık değerlerinin Türkiye haritası üzerinde gösterilmesi (yazı ile) İSTANBUL -...

Türkiye'nin yıllara göre en sıcak geçen ilk 10 kış mevsiminin gösterildiği video-grafik

2010-2021 yılları arasındaki kış mevsimlerine ait sıcaklık değerlerini gösteren animasyon

En yüksek ve en sıcak sıcaklık değerlerinin Türkiye haritası üzerinde gösterilmesi (yazı ile) İSTANBUL - Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle son 50 yılın en sıcak 3. kış mevsimi yaşandı.

(VİDEO-GRAFİK) - Türkiye'de son 50 senenin en sıcak 3. kış mevsimi bu yıl yaşandı
(VİDEO-GRAFİK) - Türkiye'de son 50 senenin en sıcak 3. kış mevsimi bu yıl yaşandı
(VİDEO-GRAFİK) - Türkiye'de son 50 senenin en sıcak 3. kış mevsimi bu yıl yaşandı
(VİDEO-GRAFİK) - Türkiye'de son 50 senenin en sıcak 3. kış mevsimi bu yıl yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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