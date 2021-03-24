(VİDEO-GRAFİK) - Türkiye'de son 50 senenin en sıcak 3. kış mevsimi bu yıl yaşandı

Türkiye'nin yıllara göre en sıcak geçen ilk 10 kış mevsiminin gösterildiği video-grafik 2010-2021 yılları arasındaki kış mevsimlerine ait sıcaklık değerlerini gösteren animasyon En yüksek ve en sıcak sıcaklık değerlerinin Türkiye haritası üzerinde gösterilmesi (yazı ile) İSTANBUL -...