(VİDEO-GRAFİK) - BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu - Haberler

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(VİDEO-GRAFİK) - BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

AA, Ferhan Kanca - Güncel
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Rusya-Ukrayna savaşı Savaş nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mülteci sayısı ve gittikleri ülkeleri gösteren video-grafik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Rusya- Ukrayna savaşı

Savaş nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mülteci sayısı ve gittikleri ülkeleri gösteren video-grafik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

(VİDEO-GRAFİK) - BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

(VİDEO-GRAFİK) - BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

(VİDEO-GRAFİK) - BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

AA / Ferhan Kanca - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mülteci, Rusya, Güncel, Haberler

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