(VİDEO-GRAFİK) - BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu
AA, Ferhan Kanca - Güncel
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Rusya-Ukrayna savaşı Savaş nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mülteci sayısı ve gittikleri ülkeleri gösteren video-grafik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
Rusya- Ukrayna savaşı
Savaş nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mülteci sayısı ve gittikleri ülkeleri gösteren video-grafik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.