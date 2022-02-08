(VİDEO-GRAFİK) Batının köle ticareti geçmişi - Haberler
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(VİDEO-GRAFİK) Batının köle ticareti geçmişi

AA, Ferhan Kanca - Güncel
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Batının köle ticareti geçmişi grafiği Köle ticareti, Avrupalı tüccarlara ve Yeni Dünya'daki Batılı yerleşimcilere sağladığı haksız ekonomik kazancın yanı sıra insanın özgürlüğünden yoksun bırakılıp emeğinin sömürülmesini meşrulaştırmaya yönelik fikirlerin ortaya çıkmasına da yol açtı.

Batının köle ticareti geçmişi grafiği Köle ticareti, Avrupalı tüccarlara ve Yeni Dünya'daki Batılı yerleşimcilere sağladığı haksız ekonomik kazancın yanı sıra insanın özgürlüğünden yoksun bırakılıp emeğinin sömürülmesini meşrulaştırmaya yönelik fikirlerin ortaya çıkmasına da yol açtı.

(VİDEO-GRAFİK) Batının köle ticareti geçmişi

(VİDEO-GRAFİK) Batının köle ticareti geçmişi

(VİDEO-GRAFİK) Batının köle ticareti geçmişi

AA / Ferhan Kanca - Güncel

Güncel, Haber

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