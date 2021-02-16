(VİDEO-GRAFİK) - 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan otoyol zincirinin en önemli halkası olacak
1915 Çanakkale Köprüsü için AA tarafından hazırlanan video-grafik Köprü ve boğazın genel görüntüsü Kulelerin yüksekliği Orta açıklığı Yan açıklığı Köprünün toplam uzunluğu Kulelerin üst kısmına ilişkin açıklama Köprünün konum bilgisi ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya...
1915 Çanakkale Köprüsü için AA tarafından hazırlanan video-grafik
Köprü ve boğazın genel görüntüsü
Kulelerin yüksekliği
Orta açıklığı
Yan açıklığı
Köprünün toplam uzunluğu
Kulelerin üst kısmına ilişkin açıklama
Köprünün konum bilgisi ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı, "kedi yolunun" tamamlanmasının ardından deniz üstü çalışmalarla devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca