(VİDEO-GRAFİK) - 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan otoyol zincirinin en önemli halkası olacak
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(VİDEO-GRAFİK) - 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan otoyol zincirinin en önemli halkası olacak

16.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:13

1915 Çanakkale Köprüsü için AA tarafından hazırlanan video-grafik Köprü ve boğazın genel görüntüsü Kulelerin yüksekliği Orta açıklığı Yan açıklığı Köprünün toplam uzunluğu Kulelerin üst kısmına ilişkin açıklama Köprünün konum bilgisi ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya...

1915 Çanakkale Köprüsü için AA tarafından hazırlanan video-grafik

Köprü ve boğazın genel görüntüsü

Kulelerin yüksekliği

Orta açıklığı

Yan açıklığı

Köprünün toplam uzunluğu

Kulelerin üst kısmına ilişkin açıklama

Köprünün konum bilgisi ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı, "kedi yolunun" tamamlanmasının ardından deniz üstü çalışmalarla devam ediyor.

(VİDEO-GRAFİK) - 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan otoyol zincirinin en önemli halkası olacak
(VİDEO-GRAFİK) - 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan otoyol zincirinin en önemli halkası olacak
(VİDEO-GRAFİK) - 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan otoyol zincirinin en önemli halkası olacak
(VİDEO-GRAFİK) - 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan otoyol zincirinin en önemli halkası olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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