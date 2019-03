Video: Denizli'de 5,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zelzele Ege Bölgesi'nin bütününde ve Marmara'nın güney kısmında da hissedildi. Avrupa Deprem İzleme Merkezi depremin büyüklüğünü 6.4 olarak yayınlarken daha sonra 5.8'e düşürdü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak ölçtü. Öte yandan saat 09.38 ve 09.41'de merkez üssü Acıpayam olan 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

"Can ya da mal kaybı yok" Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te meydana gelen deprem sonrası AFAD ekiplerinin çalışma başlattığını ifade etti. Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür." dedi. Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, 'Can kaybı ve yaralımız yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor' dedi. Türk Kızılay ekipleri bölgeye hareket etti İzmir'de konuşlu Kızılay Bölge Afet Müdahale ekipleri, deprem haberinin ardından Denizli'nin Acıpayam ilçesine hareket etti. Kızılay Denizli Şube görevlileri deprem bölgesinde ilk incelemelere başlarken, bölgede ihtiyaca yönelik sıcak yemek ve barınma üniteleri de hazır hale getirildi.