Video | 'Çingene Kızı'na bayram tatilinde yoğun ilgi

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" mozaiğiyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti.

Yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Euronews.com'da Görüntüle