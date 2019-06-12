Video | 'Çingene Kızı'na bayram tatilinde yoğun ilgi
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" mozaiğiyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti.
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" mozaiğiyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti.
Yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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