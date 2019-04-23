Video | Alzheimer Hastaları İçin Geçmişe Götüren 'Hafıza Köyü' Kuruldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Diego şehrinde ileri yaştaki Alzheimer hastalarına hafızalarını tazelemekte yardımcı olması amacı ile bir 'hatıra köyü' kuruldu.

Şehirdeki bir depo, minyatür sokaklardan arabalara, dükkanlara, kafelere, eşyalara ve afişlere kadar 1950 yılındaki bir mahalleye dönüştürüldü. Euronews.com'da Görüntüle