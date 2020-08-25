Acılı aile isyanda! Minik çocuğu ezip kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorlar
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Acılı aile isyanda! Minik çocuğu ezip kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorlar

İstanbul'da bir sürücü, sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuğu ezdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçtı. Acılı aile yaşanan duruma isyan ederken, minik çocuğun her gün tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi.

25.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:12

Bağcılar'da oyun oynadığı sırada bir araba tarafından ezilen 6 yaşındaki Suriyeli Şahin Abdurrahman, şans eseri hayatta kaldı. Vicdansız sürücü kazanın ardından kaçarak kayıplara karışırken yaşanan duruma isyan eden baba, "Araba sokaktan geldi. Çocuğu ezdi. Sonra bırakıp kaçtı. Çocuğun durumu iyi. Her gün hastaneye gidiyor" dedi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU EZİP KAÇTI

İstanbul Bağcılar'da evinin önünde oyun oynadığı sırada sokaktan geçen bir araç 6 yaşındaki Suriye uyruklu Şahin Abdurrahman'ın üzerinden geçti. Vicdansız sürücü talihsiz çocuğu ezdiğini fark edince de olay yerinde beklemeyerek kaçtı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük Şahin, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlanan tedavisinin ardından evine gönderildi. Yaşanan duruma isyan eden baba Mahir Abdurrahman, "Araba sokaktan geldi. Çocuğu ezdi. Sonra bırakıp kaçtı. Çocuğun durumu iyi. Her gün hastaneye gidiyor" dedi.

Acılı aile isyanda! Minik çocuğu ezip kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorlar

Kaynak: İHA

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