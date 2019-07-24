Vicdansız motosiklet sürücüsü yaşlı kadına çarpıp kaçtı

Balıkesir'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına çarpan motosiklet sürücüsü arkasına bile bakmadan kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Sakarya Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki Şaziye Eren'e, hızlı olduğu iddia edilen C.A.'nın kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yere yığılırken, C.A. ise ardına bile bakmadan yoluna devam etti. Kanlar içerisinde yerde kalan yaşlı kadına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yardım etti. Ağır yaralanan Şaziye Eren, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü C.A. ise, kısa süre sonra gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA