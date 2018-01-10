VGM Başbakanlık bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu sonuçları için adaylar merak içinde. Peki, Başbakanlık bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencileri için burs başvuruları alınmıştı. VGM, ortaöğretim burs başvuru sonuçlarını açıkladığı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakanlık yükseköğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 VGM burs sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

VGM BAŞBAKANLIK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilköğrenim, ortaöğrenim ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğreitm Bursu" sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğretin Bursu" sonuçları ise hala açıklanmadı. Adaylar, Başbakanlık burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Fakat, VGM tarafından burs sonuçlarının açıklanacağı tarih için resmi bir açıklama yapılmazken, yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmelerinin halen devam ettiği bildirildi.



İşte VGM tarafından burs sonuçları ile ilgili yapılan açıklama:

"2017-2018 yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri halen devam etmektedir. Yükseköğrenim burslarının değerlendirmeleri mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak yine bu sayfada duyurulacak ve sonuçlar sorguya açılacaktır.

Yükseköğrenim öğrencilerimizin değerlendirme sürecinde "Bölge Müdürlüklerimizce istenmesi halinde SOYBİS İzin Formunu eksiksiz olarak doldurarak imzalı bir şekilde ilgili Bölge Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. SOYBİS İzin Formları öğrencinin kendisi ve kendisine bakmakla yükümlü olan kişiler ile 18 yaşından büyük kardeşleri tarafından doldurulmalıdır."

BURS MİKTARI NE KADAR?

2017‐2018 eğitim döneminde ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL burs verilecektir. Yükseköğrenim bursundan yararlanan yabancı uyruklu öğrencilere verilecek burs miktarı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (2) fıkrasında belirtildiği şekilde Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Yükseköğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim‐Mayıs ayları arasında 8 ay süre ile yükseköğrenim bursu verilir. Ortaöğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Haziran ayları arasında 9 ay süre ile ortaöğrenim bursu verilir.

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.