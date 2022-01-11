VFŞL Takımlarından fastPay Wilcats, 2022 LoL Kadrosunu Duyurdu!

Vfşl takımlarından son KMF şampiyonu fastPay Wildcats, 2022 sezonunda mücadele edecek LoL kadrosunu duyurdu.

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Mevcut kadrosu ile yoluna devam edecek olan fastPay Wildcats, StarScreen, Ferret, Serin, HolyPhoenix ve Farfetch'ten oluşan kadrosunu Twitter üzerinden duyurdu.

İlk şampiyonluğunu KMF 2021 ile yaşayan IW, bu başarısının ardından MSI 2021'e gitmiş ancak istediği başarıyı yakalayamamıştı. Aynı kadro ile 2022 sezonuna hazırlanan IW, bu mevsim de KMF kupası için zorlu rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

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