VFŞL Takımlarından fastPay Wilcats, 2022 LoL Kadrosunu Duyurdu! - Haberler
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VFŞL Takımlarından fastPay Wilcats, 2022 LoL Kadrosunu Duyurdu!

VFŞL Takımlarından fastPay Wilcats, 2022 LoL Kadrosunu Duyurdu!
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

IW mevcut kadro ile yoluna devam edecek.

Vfşl takımlarından son KMF şampiyonu fastPay Wildcats, 2022 sezonunda mücadele edecek LoL kadrosunu duyurdu.

Daha fazla oku: KMF 2021 Şampiyonu Farfetch ile Röportaj Gerçekleştirdik!

Mevcut kadrosu ile yoluna devam edecek olan fastPay Wildcats, StarScreen, Ferret, Serin, HolyPhoenix ve Farfetch'ten oluşan kadrosunu Twitter üzerinden duyurdu.

İlk şampiyonluğunu KMF 2021 ile yaşayan IW, bu başarısının ardından MSI 2021'e gitmiş ancak istediği başarıyı yakalayamamıştı. Aynı kadro ile 2022 sezonuna hazırlanan IW, bu mevsim de KMF kupası için zorlu rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

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