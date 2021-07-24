VFŞL'de Derbiye Doğru: 1907 Fenerbahçe Espor – Galatasaray Espor

Vadi'de derbi mücadelesi saat 18.00'de başlıyor!

VFŞL'de derbi günü!

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde iki köklü kulüp Vadi'de bugün saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Sarı – Lacivert ile Sarı – Kırmızı arasındaki kıyasıya mücadele canlı olarak yayımlanacak. İki takımın şimdiye kadar oynadığı 12 maçlık lig aşamasındaki son durumunu sizler için hazırladık.

Galatasaray Espor

VFŞL'de şimdiye kadar sadece 1 mağlubiyeti bulunan Sarı-Kırmızılı ekip derbiye oldukça hazır durumda. GS Espor tek mağlubiyetini Dark Passage'a karşı almıştı.

Lig'de zirvenin sahibi olan Sarı-Kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a karşı kazanmıştı ve 2 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sezon genelinde oldukça iyi bir performans ortaya koyan 'un, 1907 Fenerbahçe Espor karşısında neler yapacağı espor takipçileri tarafından merakla bekleniliyor.

1907 Fenerbahçe Espor

Şimdiye kadar oldukça inişli çıkışlı bir performans gösteren Sarı-Lacivertli ekip, çıktığı 12 karşılaşmada 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı.

VFŞL'de yeni transferlerinin takıma katılması ile birlikte Vadi'de çıktığı son 3 karşılaşmadan galip olarak ayrıldı. Bu derbi mücadelesi kendileri için playoff'lara katılmaları adına oldukça önem arz ediyor.

2 takım için de büyük bir öneme sahip derbi mücadelesini, Lolespor ve RiotGamesTurkish kanalları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İki köklü kulübün arasında gerçekleşecek derbi mücadelesini sizce kim kazanacak? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros