VFŞL 2021 Yaz Mevsimi fikstürü belli oldu!

İlk hafta karşılaşmaları 12 Haziran Cumartesi saat 14: 00'da IW vs FB mücadelesi ile başlıyor

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi heyecanı Cumartesi günü saat 14: 00'da oynanacak fastPay Wildcats vs 1907 Fenerbahçe maçı ile geri dönüyor. İlk haftanın açılış mücadelesi geçtiğimiz mevsim finalistleri arasında oynanacak. Kış mevsimine göre birçok takım kadrosunu iyileştirirken oyuncu istikrarını sağlayan takımlar da bulunuyor. İşte ilk hafta karşılaşmaları:

12 Haziran Cumartesi

14: 00 - IW vs FB

15: 00 - NSR vs GAL

16: 00 - AUR vs BJK

17: 00 - GS vs DP

18: 00 - SUP vs 5R

13 Haziran Pazar

14: 00 - NSR vs DP

15: 00 - GAL vs IW

16: 00 - SUP vs FB

17: 00 - AUR vs 5R

18: 00 - GS vs BJK

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi fikstürünün tamamına ulaşabilirsiniz.Tüm takımların kadroları 26 Mayıs Çarşamba günü kilitlenmişti. En çok transfer yapan Nasr Esports ve Beşiktaş'ın performansı merakla bekleniyor. Bunun yanında tekrar gençlerle yapılanmaya giden 1907 Fenerbahçe Espor'un lige nasıl başlayacağı önemli olacak. Kadroların tamamına göz atabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros