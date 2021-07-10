VFŞL 2021 Yaz Mevsimi 5. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!
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VFŞL 2021 Yaz Mevsimi 5. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi 5. hafta 1. gün karşılaşmaları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

#VFŞL 2021 5. hafta ilk gün karşılaşmaları bugün saat 14.00'de 5R - FB mücadelesi ile başlıyor! #BaştanYaz

VFŞL'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak beş mücadelenin tamamlanması ile birlikte 5. hafta birinci günü sona erecek. Günün ilk mücadelesi saat 14.00'de 5 Ronin ve 1907 Fenerbahçe Espor arasında gerçekleşecek.

Saat 14.00'de başlayacak günün ilk maçının ardından, saat 18.00'deki Beşiktaş ve SuperMassive Blaze mücadelesi ile birlikte ilk gün karşılaşmaları tamamlanmış olacak.

2021 5. hafta birinci gününde, heyecan verici karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.

VFŞL 5. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları

5 Ronin –14.00- 1907 Fenerbahçe Espor

Team Aurora –15.00- Dark Passage

FastPay Wildcats –16.00- NASR Esports

Galatasaray Espor –17.00- Galakticos

Beşiktaş -18.00- SuperMassive Blaze

5.hafta mücadelelerinden en çok dikkat çeken mücadelesi saat 16.00'da oynanacak Beşiktaş ve SuperMassive Blaze arasında gerçekleşecek.

Beşiktaş, Geçtiğimiz hafta oynadığı 5 Ronin ve ezeli rakibi 1907 Fenerbahçe Espor mücadelelerini kazanmıştı. Beşiktaş ise geçirdiği kötü haftayı bu hafta telafi ederek zirvenin büyük adayı olmaya devam etmek isteyecek. Geçen hafta olduğu gibi alt sıra takımları için zorlu, üst sıralar içinse yavaş yavaş sıralamaların belli olacağı bu haftada birbirinden güzel mücadeleler VFŞL takipçilerini bekliyor.

ŞL'de puan durumuna göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 5. hafta 1. gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları LOLespor ve RiotGamesTurkish kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Şampiyonluk Ligi'nde günün maçları hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

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