VFŞL 2021 yaz mevsimi 4. hafta 1. gün karşılaşmaları başladı! – Güncelleniyor

#VFŞL 2021 ilk gün karşılaşmaları başladı! #BaştanYaz

VFŞL'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak 5 mücadelenin tamamlanması ile birlikte 4. hafta birinci günü sona erecek. Günün ilk mücadelesi saat 14.00'de SuperMassive Blaze ve Galakticos arasında gerçekleşecek.

Saat 14.00'de başlayacak günün ilk maçının ardından, saat 18.00'deki fastPay Wildcats ve Galatasaray Espor mücadelesi ile birlikte ilk gün karşılaşmaları tamamlanmış olacak.

2021 4. hafta birinci gününde heyecan verici karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.

VFŞL 4. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları

SuperMassive Blaze –14.00- Galakticos

Beşiktaş -15.00- 5 Ronin

Team Aurora –16.00- NASR Esports

Dark Passage –17.00- 1907 Fenerbahçe Espor

FastPay Wildcats –18.00- Galatasaray Espor

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 4. hafta 1. gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları ve RiotGamesTurkish kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Şampiyonluk Ligi'nde günün maçları hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros