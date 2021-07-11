VFŞL 2021 Yaz Mevimi 5. hafta 2. gün karşılaşmaları başladı!- Güncelleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VFŞL 2021 Yaz Mevimi 5. hafta 2. gün karşılaşmaları başladı!- Güncelleniyor

VFŞL 2021 Yaz Mevimi 5. hafta 2. gün karşılaşmaları başladı!- Güncelleniyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

#VFŞL 2021 5. hafta ikinci gün heyecanı saat 14.00'te NASR - GAL mücadelesi ile başlıyor!

VFŞL'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan birinci gün karşılaşmalarının ardından, bugün oynanacak 5 mücadelenin tamamlanması ile birlikte 5. hafta sona erecek.

Dün oynanan birinci gün karşılaşmalarının sonuçlarına göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Espor Kaybetmiyor!

Saat 17.00'de gerçekleşecek Galatasaray Espor ve Dark Passage arasındaki mücadelenin sonucu birçok VFŞL takipçisi tarafından merakla bekleniyor.

Galatasaray Espor namağlup bir şekilde ligin zirvesinde bulunuyor. Dün oynana Galakticos mücadelesinde geri düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Dark Passage ise 9 maçta aldığı (4G - 5M) 5 Ronin ve Beşiktaş ile beşinci sırayı paylaşıyor.

VFŞL 5. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları - Güncelleniyor

NASR Esports 1-0 Galakticos

Beşiktaş 1-0 Team Aurora

SuperMassive Blaze -16.00- 5 Ronin

Dark Passage -17.00- Galatasaray Espor

fastPay Wildcats -18.00- 1907 Fenerbahçe Espor

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 5. hafta 2. gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız, karşılaşmaları Lolespor ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Şampiyonluk Ligi'nde günün maçları hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VFŞL 2021 Yaz Mevimi 5. hafta 2. gün karşılaşmaları başladı!- Güncelleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 16:45:39. #1.14#

title